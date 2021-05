Kotimaa

Pitkällä psykoterapialla hoidetaan myös ongelmia, joissa sitä ei tarvittaisi – näin kouluttajapsykologi Jan-Henry Stenberg korjaisi tilannetta

Julkaistu: 9.5.2021 klo 18:31

Kelan korvaamat kuntoutuspsykoterapiat voivat kestää vuosia, ja niiden käyttö on lisääntynyt 2010-luvun ajan. Moni saisi apua nopeammin psykoterapiaan pohjautuvasta lyhytterapiasta. Ongelmana on, ettei lyhytterapeuttista osaamista ole riittävästi. Selvitimme, mikä ero kuntouttavalla psykoterapialla ja lyhytterapialla on.