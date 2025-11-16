Kotimaa

Porsche kelpaa bensalenkkarille ja yritysjohtajalle – Saksalaismerkin meno tökkii maailmalla, mutta Suomessa kasvu kiihtyy

Porsche on kysytty automerkki liike-elämältään vilkkaissa yliopistokaupungeissa. Autokaupassa vihertää muukin kuin käyttövoima, sillä moni Porsche myydään nyt vihreän eri sävyissä.

Porsche Center Turku muutti nykyisiin tiloihin viisi vuotta sitten. Myyntipäällikkö Niklas Lillbergin (vas.) ja huoltopäällikkö Marcus Edenvallin lisäksi töissä on kymmenen henkeä. Kuva: Kari Pitkänen
Kari Pitkänen
Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tyytyväisiä miehiä. Näin voi kuvailla Porsche Center Turun myyntipäällikkö Niklas Lillbergiä ja huoltopäällikkö Marcus Edenvallia.

Porsche-keskuksen ulko-ovet Turun Kastussa ovat käyneet tiuhaan. Vuonna 2024 myyntiluvut tuplattiin, ja tämän vuoden aikana on kirjattu yli kolmanneksen kasvu.

Vuosina 202

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä