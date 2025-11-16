Kotimaa
Porsche kelpaa bensalenkkarille ja yritysjohtajalle – Saksalaismerkin meno tökkii maailmalla, mutta Suomessa kasvu kiihtyy
Porsche on kysytty automerkki liike-elämältään vilkkaissa yliopistokaupungeissa. Autokaupassa vihertää muukin kuin käyttövoima, sillä moni Porsche myydään nyt vihreän eri sävyissä.
Tyytyväisiä miehiä. Näin voi kuvailla Porsche Center Turun myyntipäällikkö Niklas Lillbergiä ja huoltopäällikkö Marcus Edenvallia.
Porsche-keskuksen ulko-ovet Turun Kastussa ovat käyneet tiuhaan. Vuonna 2024 myyntiluvut tuplattiin, ja tämän vuoden aikana on kirjattu yli kolmanneksen kasvu.
Vuosina 202