Kantaverkkoyhtiö Fingridin markkinaratkaisut-yksikön päällikkö Maarit Uusitalo pitää mahdollisena, että kotitalouksille olisi jo vuoden päästä tarjolla pörssisähköä varttihinnoilla. Kuva: Jukka Lehojärvi

Pörssisähköä voi todennäköisesti pian ostaa varttihinnoilla, ja se lisää mahdollisuuksia hyötyä kulutuksen ajoittamisesta

Tulevaisuudessa pörssisähkölle on 24 hinnan sijaan 96 hintaa vuorokaudessa. Automaation merkitys kulutuksen optimoinnissa korostuu.

STT Iiro-Matti Nieminen Kainuun Sanomat

Euroopan sähkömarkkinoilla on meneillään iso muutos, kun kaupankäynti on siirtymässä nykyisistä tunnin jaksoista 15 minuutin jaksoihin. Kyse on ensisijaisesti sähkön tukkumarkkinoiden muutoksesta, mutta myös suomalaisten kotitalouksien voi pian olla mahdollista ostaa pörssisähköä varttihinnoilla.

