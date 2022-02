Suora lähetys: Presidentti Niinistöllä ja pääministeri Marinilla tiedotustilaisuus Ukrainasta

Suomen valtiojohto ja useat johtavat poliitikot ovat tuominneet jyrkästi Venäjän Ukrainassa aloittamat sotilaalliset toimet.

Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.) pitävät mediatapaamisen Ukrainan tilanteesta tänään. Tilaisuus alkaa kello 9.45 Presidentinlinnassa. Presidentin ja pääministerin osuuden jälkeen mediatilaisuutta jatkavat ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.).

Yle välittää lähetyksen suorana .

Niinistö kirjoittaa Twitterissä, että Venäjän toimet kohdistuvat Ukrainaan, mutta samalla ne hyökkäävät koko Euroopan turvallisuusjärjestystä vastaan. Hän ilmaisee syvän myötätunnon Ukrainaa kohtaan. Presidentti lisää, että nyt haetaan tapoja lisätä tukea Ukrainalle.

Pääministeri Marin toteaa niin ikään Twitterissä, että Venäjän hyökkäys loukkaa räikeästi kansainvälistä oikeutta ja vaarantaa lukuisten siviilien hengen. Suomi ilmaisee Marinin mukaan vahvan tukensa Ukrainalle ja ukrainalaisille. Hän kertoi, että presidentillä sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisella ministerivaliokunnalla (tp-utva) on yhteiskokous aamulla.

Haavisto: Täysi tuki Ukrainalle

Myös ulkoministeri Pekka Haavisto tuomitsee jyrkästi Venäjän sotilaallisen toiminnan.

– Se on samalla hyökkäys Euroopan turvallisuusjärjestystä vastaan ja rikkoo kansainvälistä oikeutta. Täysi tuki Ukrainalle, hän tviittaa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) toteaa Twitterissä, että aamu on synkkä koko Euroopalle.

– Venäjän sotilaalliset toimet Ukrainassa täysin tuomittavia. Suomi tukee Ukrainaa ja ukrainalaisia. Asioita ei ratkaista sotimalla, hän kirjoittaa.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö sanoo, että on aika pysäyttää Venäjän presidentti Vladimir Putin .

– EU-maiden on päätettävä pikaisesti tukitoimista Ukrainalle sekä pakotteista, jotka koskevat laajasti Venäjän talouden ydintä. Energiayhteistyö on katkaistava kokonaan tai osittain. Fennovoima-Rosatom ydinvoimalahanke on keskeytettävä, hän tviittaa.