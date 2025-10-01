Kulttuuri

Puolangan pessimistien viime vuonna esittämän Virallisen Kuusijuhlan ensi-illassa Puolangalla oli jopa 13 katsojaa. Pian eri puolilla Kainuuta nähdään Mitätön Show, johon odotetaan enemmän kävijöitä. Kuva: TOMMI RAJALA

Puolangan pessimistien Mitätön Show kiertää Kainuussa ‒ ”Kun nolaamme itsemme lavalla, niin meille saa nauraa ihan räkänauruakin”

Puolangan pessimistien Mitättömässä Show’ssa kuullaan muun muassa tuleva hittibiisi, joka kantaa nimeä Vuonna 2009 lakkautetut Suomen kunnat.

Puolangan pessimistien Mitätön Show tuottaa katsojilleen valtavan pettymyksen pessimistien kotikunnan lisäksi Sotkamossa, Suomussalmella ja Kajaanissa.

– Viime vuonna esittämämme Virallisen Kuusijuhlan ensi-illassa Puolangalla oli jopa 13 katsojaa, joten katsotaan, saataisiinko nyt ennätys aikaiseksi

