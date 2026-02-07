Urheilu

Hokin maalilla riitti ruuhkaa lauantaina, kun PyPo painoi jo avauserässä kuusi maalia kajaanilaisten verkkoon. Arkistokuva. Kuva: Pekka Pajala

PyPon terävä aloitus oli myrkkyä Hokille: ”Emme saaneet ryhtiä alkuun”

III divisioonan kärkiottelun voittajasta ei jäänyt epäselvyyttä, kun Kajaanin Hokki putosi Pyhäjärven Pohdin kyydistä jo ensimmäisten sekuntien aikana.

Jääkiekon miesten III divisioonan pohjoislohkon kärkiottelusta ei jäänyt Kajaanin Hokin osalta jälkipolville kerrottavaa.

Pyhäjärven Pohti oli heti ottelun alusta asti tyly ja piti pistepotin Pyhäjärvellä. Loppulukemat ottelusta kirjattiin muotoon 8–2 (6–0, 0–1, 2–1).

– Kyllä tämä ottelu meni ekaan er

