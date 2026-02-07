Paikallisuutiset
Vuoden kainuulaiset saivat koko Kuhmon liikkeelle – lentäjä ja kirvesmies panivat pystyyn huippusuositun kesäravintolan
Yleisö äänesti Vuoden kainuulaiseksi 2025 kuhmolaisen parivaljakon, joka laittoi pystyyn huippusuositun kesäravintolan yksinkertaisella konseptilla. Santtu Kyllönen ja Lauri Vanninen eivät lannistuneet naureskelijoista, tuulessa rikkoutuneista teltoista, pikavipistä tai neljän tunnin yöunista.
Hieman yllätyksenä siitä tuli koko kansan paikka, kuhmolaisten uusi olohuone.
Asiakkaita saapui lapsiperheistä ikäihmisiin. Kasikymppiset pistivät tanssiksi.
Kuhmolaiset Santtu Kyllönen ja Lauri Vanninen perustivat viime kesänä täysin uuden ravintolan Kuhmon keskustaan. Vanhan Kontion koulun taakse ja