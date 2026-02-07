Paikallisuutiset

Kuhmolaiset Santtu Kyllönen (vasemmalla) ja Lauri Vanninen ovat ylivoimaisella voitolla Vuoden kainuulaisia 2025. Heidät kuvattiin Kaesan kahvilassa Kuhmossa. Kuva: Tanja Nuotio

Vuoden kainuulaiset saivat koko Kuhmon liikkeelle – lentäjä ja kirvesmies panivat pystyyn huippusuositun kesäravintolan

Yleisö äänesti Vuoden kainuulaiseksi 2025 kuhmolaisen parivaljakon, joka laittoi pystyyn huippusuositun kesäravintolan yksinkertaisella konseptilla. Santtu Kyllönen ja Lauri Vanninen eivät lannistuneet naureskelijoista, tuulessa rikkoutuneista teltoista, pikavipistä tai neljän tunnin yöunista.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hieman yllätyksenä siitä tuli koko kansan paikka, kuhmolaisten uusi olohuone.

Asiakkaita saapui lapsiperheistä ikäihmisiin. Kasikymppiset pistivät tanssiksi.

Kuhmolaiset Santtu Kyllönen ja Lauri Vanninen perustivat viime kesänä täysin uuden ravintolan Kuhmon keskustaan. Vanhan Kontion koulun taakse ja

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä