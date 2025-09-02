Paikallisuutiset

Radiologian erikoislääkäri edistää aivotutkimusta vapaa-aikanaan: ”Mikään ei tutkimatta selviä”

Lasten aivojen valkean aineen sairaudet ovat harvinaisia, vaikeasti diagnosoitavia ja usein kohtalokkaita. Radiologian erikoislääkäri Jaakko Oikarainen on tutkinut sairauksien esiintyvyyttä Pohjois-Suomessa ja etsinyt keinoja, joilla ne voitaisiin tunnistaa aiempaa varhemmin.

Radiologian erikoislääkäri Jaakko Oikarainen väittelee tohtoriksi valkean aineen sairauksista. Kuva: Jukka Lehojärvi

Jani Kauta Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kymmenvuotias Ella oli iloinen koululainen, joka rakasti jalkapalloa ja kuviskerhoa. Hän oppi nopeasti ja oli aina liikkeessä, kunnes vanhemmat alkoivat huomata Ellassa muutoksia. Ensin jumppatunnilla tasapaino ei enää pitänyt, Ella alkoi potkia pallosta ohi. Sitten kynäote alkoi lipsua ja tuttujen