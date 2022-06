Rajasuojelu on nyt laitettava vauhdilla kuntoon

Suomen ja Venäjän raja eli Suomen itäraja on yli 1 300 kilometriä pitkä valtionraja. Satoja kilometrejä sitä on myös Kainuun kohdalla. Itärajan pinnassa elävien kainuulaisten arki on pysynyt ainakin toistaiseksi uomissaan huolimatta Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan ja Suomen…