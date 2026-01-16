Paikallisuutiset

Matti Parviainen pitää huolen, että paikalliset ja matkailijat pääsevät liikkumaan. Kuva: Hanna Turunen

Reportaasi: Näin Suomen liikkuvimmassa kunnassa Sotkamossa liikutaan – ”Minusta on ihan mahtava fiilis se, että saat auttaa ihmisiä liikkumaan”

”No kannattaa lähteä! Jos ei ole aikaisemmin tullut liikuttua, niin pikku hiljaa. Hirmu hyvä ois se kaveri”, liikumaan kannustaa Hilkka Sissonen.

Hanna Turunen Kainuun Sanomat

Vuoden Urheilugaalassa jaettiin Sotkamon kunnalle Vuoden liikkuvin kunta -palkinto. Sen innoittamana lähdin reportaasijuttukeikalle kysymään, miten ihmiset Sotkamon alueella liikkuvat ja mitä mieltä he ovat Sotkamon kunnan liikuntaolosuhteista.

Aluksi ajan autolla suosittujen liikuntapaikkojen luokse