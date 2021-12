Robin rähjääntyi reissussa – Sean Connery oli oiva valinta torstai-illan Sherwood-veikon rooliin

Robin ja Marian

*** Aikalaiskirjoituksista voi lukea, että keskiajalla lähdettiin ristiretkille sotisovat suurista sanoista pullistellen. Jalkapatikkaa ja hevoskyytiä läntisestä Euroopasta pyhälle maalle ja takaisin riitti kuitenkin siinä mitassa, että kotiin palattiin enemmän tai vähemmän tyhjänä ja kallella kypärin.

Juuri se on tilanne Richard Lesterin historiallisessa seikkailussa, jossa ikääntynyt Robin Hood kohtaa jälleen vanhat ystävänsä ja vihollisensa. James Bondin päivätyöt taakseen jättänyt Sean Connery oli oiva valinta Sherwoodin väsyneen veikon rooliin. Audrey Hepburn on yhtä karismaattinen tapaus luostariin vetäytyneenä neito Marianina. Vienot ironiat saattelevat väsynyttä sankaria kohtaamaan Nottinghamin sheriffin ( Robert Shaw ). (Britannia 1976)

** Keskiaikaista ilmettä on myös Kazuaki Kiriyan ontossa seikkailussa, mutta fantasian merkeissä mennään. Clive Owen on kyllä salskea näky soturina, joka puolustaa mestarinsa ( Morgan Freeman ) kunniaa. Kun miekkaan tartutaan, saavat itämaisten tekijävoimat väläyttää. (Tsekki/Etelä-Korea 2015)

*** Christian Rönnbackan kirjojen poliisi Antti Hautalehto seuraa Maria Kalliota, Timo Harjunpäätä ja muita kollegojaan televisioon. Parin ensimmäisen jakson perustella Petri Kotwican ohjaama ja Veli-Pekka Hännisen käsikirjoittama Hautalehto on tavanomaista, mutta ammattitaitoista kotimaista jännitysviihdettä. Kirjasarjan nelososa Kylmä syli antoi aiheen neljälle ensimmäiselle episodille, joissa ratkotaan outoja hukkumiskuolemia. Kirjan tarinaa on muuteltu, eikä aina välttämättä hyvään suuntaan. Mikko Leppilampi tekee kuitenkin luonteikkaan nimiroolin, ja talvisen Porvoon puutalo-idylli antaa hyvän kontrastin karulle aiheelle. (Suomi 2021)

