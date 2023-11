Urheilu

Romaniasta ja Puolasta palanneella Niko Mikkolalla piisasi vielä alkukaudella totuteltavaa suomalaiseen jääkiekkoon – nyt puolustaja porskuttaa Hokin pistekärkenä

26-vuotiaan Kärppien kasvatin peli kulkee ja tulosta tulee etenkin ylivoimalla. Niko Mikkolalla on niin ikään oululaislähtöinen täyskaima NHL:ssä, joten ei ihme, että sekaannuksia on sattunut.

Teemu Määttä Kainuun Sanomat

Jääkiekossa on varsin harvinaista, että otteluiden aikana käytettävä joukkueen parhaan pistemiehen symboli, kultainen kypärä, on puolustajan päässä. Näin on etenkin siinä tapauksessa, jos runkosarjasta on pelattu jo kolmasosa, kuten nyt Hokissa.

Kajaanilaisjoukkueessa kultakypärää kantaa puolustaja N