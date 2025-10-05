Kotimaa

Saako halvalla hyvän? Saa, ainakin Sanderon

Piskuinen Dacia Sandero on lähes koko vuoden ollut Euroopan myydyin henkilöautomalli. Suomessa se maksaa vain 16 000 euroa ja saa kysymään, tarvitaanko kalliimpia vaihtoehtoja enää mihinkään.

Dacia Sandero on konstailematon vaihtoehto niille, jotka etsivät edullista polttomoottoriautoa. Korimuotoilussa ja keulailmeessä on selviä Renault-vaikutteita. Kuva: Kari Pitkänen

Kari Pitkänen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen yllätti syyskuussa Unionin tila -puheessaan. Hän asettui kannattamaan Stellantis-autokonsernin ja Renaultin ehdotusta, jonka mukaan Euroopalle olisi luotava nopeasti oma pienten autojen valmistusstrategia.

Von der Leyenin tähtäimessä ovat varsinkin pien