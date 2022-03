Säästä energiakustannuksissa - vinkkejä toimenpiteisiin

Energiakustannukset tuntuvat meidän kaikkien kukkarossa. Jokainen meistä voi kuitenkin omilla valinnoillaan vaikuttaa energiakustannuksiin. Myös taloyhtiössä tai liikekiinteistössä tehtävillä toimenpiteillä on merkittävä vaikutus kaikkien asukkaiden ja kiinteistön käyttäjien kustannuksiin. Millä toimilla energiakustannuksiin voi vaikuttaa?

Kodinkoneet

Kodinkoneilla on suuri vaikutus yksittäisen huoneiston sähkökustannuksiin. Jos kodinkoneet ovat kovin iäkkäitä, ne kuluttavat sähköä todennäköisesti merkittävästi enemmän kuin energiakulutukseltaan uudemmat laitteet. Kannattaakin mahdollisuuksien mukaan päivittää kodinkoneita uudempiin malleihin ja kartoittaa hankinnoissa ostettavien kodinkoneiden energiatehokkuutta. Uusien kodinkoneiden ostokustannukset palautuvat nopeasti takaisin säästyneen energian muodossa.

Autojen lämmitys

Taloyhtiöissä ja liikekiinteistössä autojen lämmitys tapahtuu tyypillisesti lukuisilla sähköistetyillä autonlämmitystolpilla. Raksuttaako tolpissa sähköt koko ajan? Jos lämmitystolppia ei ole vielä muutettu toimimaan kelloilla, kannattaa toimenpide ottaa mukaan kiinteistön energiansäästökeskusteluun ja toteutukseen. Erityisesti suuremmissa kiinteistöissä, joissa lämmitystolppia on paljon, on asialla merkittävä vaikutus koko kiinteistön – ja sitä kautta jokaisen asukkaan ja kiinteistön käyttäjän - sähkökustannuksiin. Kustannusarviota lämmitystolppien muutostoimenpiteisiin voi tiedustella esimerkiksi taloyhtiön kiinteistöhuoltoyhtiöltä.

Huoneistojen ja porraskäytävien valaistus

Onko valaisimissa LED-polttimot? Niin yksittäisen huoneiston kuin koko kiinteistönkin sähkökustannuksiin vaikuttaa merkittävästi se, millaiseksi huoneiston ja yleisten tilojen sekä porraskäytävien valaistus on rakennettu. Sähkökustannussäästöjä pohtiessa huoneiston sekä porrastilojen valaistus kannattaakin vaihtaa LED-valaistukseen. LED-valaisimet kuluttavat sähköä merkittävästi hehkulamppuja vähemmän ja uusien valaisimien ja polttimoiden investointikustannukset maksavat itsensä nopeasti takaisin. Porrashuoneiden ja yleisten tilojen valaistuksessa pohdintaan kannattaa ottaa myös valoautomatiikan tuomat mahdollisuudet sähkönkulutuksessa. Mikäli kiinteistön valaistuksen energiataloudellisuus mietityttää tai tarvitset apua asuntosi valaistuksen päivitykseen, kannattaa ottaa yhteyttä Kiinteistötuntijoiden asiantuntijaan. Myös taloyhtiön kiinteistöhuollolta voit pyytää apua vaikkapa polttimon tai valaisimen valintaan kuin vaihtoonkin.

Huoneistojen lämpötila

Tuntuuko, että asunnossa tai liiketilassa on aina joko liian kuuma tai liian kylmä? Onko porraskäytävässä aina tukalan kuuma? Jos vastasit kyllä, voi asuntosi tai kiinteistön lämpötilasäädöissä olla korjattavaa tai säädöt eivät ole kohdillaan. Jos huoneistolämpötila ei tunnu oikein koskaan olevan mallillaan, on asia aina tutkittava ja kartoitettava. Sanotaan, että 1 aste tarkoittaa 5 % energiakustannuksissa. Huoneistolämpötilan oikeellisuudella on siten erittäin merkittävä vaikutus energiakustannusten kokonaisuudessa. Jos omat toimenpiteet patteritermostaattien pyörittelystä huolimatta eivät ole parantaneet tilannetta, kannattaa ensi tilassa olla yhteydessä omaan kiinteistöhuoltoyhtiöön ja kertoa ongelmista. Kiinteistön lämmitykseen kannattaa perehtyä kunnolla ja kutsua Kiinteistötuntijat Oy tekemään kartoitus lämmitysjärjestelmän nykytilasta.

Alipaine

Alipaine yksittäisessä huoneistossa tai kiinteistössä yleensä on aina huono merkki. Alipaineen voi havaita esimerkiksi siitä, että ikkunan tai oven sulkeminen tai avaaminen on haasteellista alipaineen synnyttämän vastuksen vuoksi. Alipaine vaikuttaa negatiivisesti energiakustannuksiin, mutta voi aiheuttaa myös sisäilmaongelmia. Mikäli huoneistossa tai kiinteistössä epäillään alipainetta, on asia aina selvitettävä ja kartoitettava. Kiinteistötuntijat Oy auttaa kiinteistön painesuhteiden kartoittamisessa.

Huomaa myös nämä

Tiesitkö, että käyttövesiverkoston paineella – käytännössä sillä, paljonko hanasta tulee vettä – on merkittävä vaikutus energiakustannuksiin? Kiinteistössä kannattaakin kiinnittää huomiota asiaan ja tarpeen mukaan säätää verkostopainetta.

Poistoilman lämmöntalteenotto on myös erinomainen vaihtoehto energiatehokkuuden parantamiseen taloyhtiöissä. Onko taloyhtiössänne vielä kartoitettu tätä vaihtoehtoa?

Onko asunto-osakeyhtiössäsi, rivitaloyhtiössäsi tai liikekiinteistössäsi ajankohtaista kartoittaa tarkemmin kiinteistön energiatehokkuutta ja siihen vaikuttavia asioita? Haluatko tuntuvia säästöjä energiakustannuksissa? Jokainen kiinteistö käyttäjineen on erilainen ja parhaan lopputuloksen saavuttaminen edellyttää aina kokonaisvaltaista kartoittamista. Me Kiinteistötuntijoilla palvelemme sinua ihmisläheisesti, helposti lähestyttävästi ja hyvällä meiningillä Kajaanissa, Kuhmossa ja Sotkamossa . Teemme mielellämme tarjouksen taloyhtiösi energiatehokkuuden parantamisesta.

Soita ja kysy lisää, olemme täällä auttamassa sinua!

Jani Löhönen ,Toimitusjohtaja – Yrittäjä – Asiantuntija Puh. 044 972 8875 | jani@kiinteistotuntijat.fi

Maarit Kormano , Asiakkuusjohtaja Kiinteistöhuollon palvelut Kajaanissa, Kuhmossa ja Sotkamossa.Puh. 044 983 5901 | maarit.kormano@kainuunkiinteistohuolto.fi