Samuel Huotari nousi suunnannäyttäjäksi PattU-voitossa: ”Olen nauttinut pesäpallosta talvikauden ajan kaikin rinnoin”
Sotkamon Jymyn sisäpeli heräili PattU-otteluun vasta toisella jaksolla. Vastuunkantajaksi nousi nuori Samuel Huotari.
Pesäpallon talvikauden huippusarjan, eli Talvisuperin, otteluissa selväksi piirteeksi on muodostunut niiden kova tasaisuus.
Yksi esimerkki lisää näkyi sunnuntai-iltana Ouluhallissa, kun Sotkamon Jymy kohtasi Pattijoen Urheilijat.
Kolmen pisteen voitto ei matkannut tälläkään kertaa kumpaankaan suuntaan