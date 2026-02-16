Urheilu

Isompaa roolia saanut Aleksanteri Huotari kiitti vastuusta kahdella läpilyönnillä sunnuntain iltaottelussa.

Samuel Huotari nousi suunnannäyttäjäksi PattU-voitossa: ”Olen nauttinut pesäpallosta talvikauden ajan kaikin rinnoin”

Sotkamon Jymyn sisäpeli heräili PattU-otteluun vasta toisella jaksolla. Vastuunkantajaksi nousi nuori Samuel Huotari.

Pesäpallon talvikauden huippusarjan, eli Talvisuperin, otteluissa selväksi piirteeksi on muodostunut niiden kova tasaisuus.

Yksi esimerkki lisää näkyi sunnuntai-iltana Ouluhallissa, kun Sotkamon Jymy kohtasi Pattijoen Urheilijat.

Kolmen pisteen voitto ei matkannut tälläkään kertaa kumpaankaan suuntaan

