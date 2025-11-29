Paikallisuutiset
Sauna kuuluu arkeen ja juhlaan – Kajaanin Räntä-festivaalin esityksiä voi sulatella Räntä-saunassa ja hyisessä joessa
Vaara-kollektiivin tuottaja Eino Saaren mukaan jää nähtäviksi, juurtuuko Räntä-sauna osaksi festivaalin ohjelmaa.
Räntä-festivaalin kolmas päivä valkeni sateisissa merkeissä. Vesisade sulatteli hiljalleen maahan satanutta lunta. Harmaa sää on tapahtuman nimen veroinen, totesi Vaara-kollektiivin tuottaja Eino Saari Kylmäkaraisukeskuksella.
Räntä-sauna ja avanto ovat osa Räntä-festivaalin ohjelmaa. Saari kertoi, e