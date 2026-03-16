Kaudella tutuksi tullut näky nähtiin myös pronssiottelussa, kun Niko Nuutinen pääsi tuulettamaan maalia. Jarkko Heikkinen viimeisteli kauden päättäneessä ottelussa kaksi osumaa. Kuva: Pekka Pajala

Savuavista raunioista noussut Hokki sai kaudelle pronssisen päätöksen: ”Hokki syttyi nyt uudelleen liekkiin”

Kajaanin Hokin urakka jääkiekon miesten III divisioonassa tuli päätökseen viikonloppuna. Joukkueen päävalmentaja kokee kauden olleen positiivinen.

Kainuun Sanomat

Jääkiekon miesten III divisioonan pohjoislohkossa pelaava Kajaanin Hokki sai kaudelleen positiivisen päätöksen, kun joukkue voitti viikonloppuna pelatun pronssiottelun.

Kajaanissa pelatussa ottelussa Hokki oli hieman terävämpi kuin vierasjoukkue Raahe-Kiekko Soturit ja loppulukemat kääntyivät Hokille

