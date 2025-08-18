Paikallisuutiset

Prometheus-leiri oli kajaanilaiselle Selma Saarelle, 15, vapauttava ja ajatuksia herättänyt sekä syventänyt kokemus. Hän halusi osallistua leirille, jossa pohditaan aikuistumisen ja elämän kannalta tärkeitä kysymyksiä ilman poliittista tai uskonnollista sitoutumista. Kuva: Miika Manninen

”Se oli ympäristö, jossa ei yrittänyt olla mitään, ja silti tuli nähdyksi itsenään” – Valtakunnallisesti suosiotaan kasvattanut protuleiri oli kajaanilaiselle Selma Saarelle merkittävä kokemus

Miika Manninen Kainuun Sanomat

– Mitä on olla ihminen? Miksi minä ajattelen niin kuin minä ajattelen?

Nämä jäivät pääkysymyksinä mieleen kajaanilaiselle Selma Saarelle, 15, joka osallistui heinäkuun ensimmäisellä viikolla poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomalle Prometheus-aikuistumisleirille.

