Paikallisuutiset
”Se oli ympäristö, jossa ei yrittänyt olla mitään, ja silti tuli nähdyksi itsenään” – Valtakunnallisesti suosiotaan kasvattanut protuleiri oli kajaanilaiselle Selma Saarelle merkittävä kokemus
– Mitä on olla ihminen? Miksi minä ajattelen niin kuin minä ajattelen?
Nämä jäivät pääkysymyksinä mieleen kajaanilaiselle Selma Saarelle, 15, joka osallistui heinäkuun ensimmäisellä viikolla poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomalle Prometheus-aikuistumisleirille.
Leirille ilmoittautuminen ta