Ihmiset
Sijaisvanhemmuus on rakastamista ja luopumista – ”Meidän tehtävämme on olla se tietty aika heidän kanssaan”
Sijaisvanhemmat tarjoavat tavallista perhearkea huostaanotetuille lapsille, jotka eivät voi asua biologisten vanhempiensa luona.
Omakotitalon olohuone on avara ja ikkunasta näkyy jään ja lumen peitossa oleva joki. Takan vierellä on pieni vaaleanpunainen reppu, eteisessä on muutama pari lasten kenkiä.
– Selässä on pieni reppu, joka on täynnä tunteita, sanoo Juha Lindström mietteliäästi.
Hän kuvaa hetkeä, kun hänen ja vaimonsa An