Kajaanin Kukkakeskuksen yrittäjä Sirpa Kitusuo kertoo, että joulusesonkiin valmistautuminen täytyy aloittaa jo kesän ja syksyn taitteessa. Esimerkiksi ruukkujen ja kasvatusastioiden ostot on tehtävä silloin, koska niiden tuottajat eivät pidä enää varastoja. Kuva: Miika Manninen

"Silloin tehdään töitä ihan hulluna” ‒ yrittäjien luotto jouluajan myyntiin on korkealla

Kajaanin Kauppiasyhdistys kertoo, että kauppa on käynyt Kajaanissa syksyn aikana viime vuoden tasolla ja jopa hieman kovemmin, joten joulumyynniltä on lupa odottaa tuloksia. Lahjatavaroita ja kukkia myyville yrittäjille kyseessä on vuoden tärkein sesonki.

Miika Manninen Kainuun Sanomat

Kajaanin Kukkakeskus kaksinkertaistaa henkilökuntansa joulukuuksi, sillä käsillä on vuoden paras myyntiaika. Joulukuussa kukkien myynnissä uurastaa yhteensä 5‒6 työntekijää.

Yrittäjä Sirpa Kitusuon luotto joulun myyntiin on kova. Joulusesongin onnistumisella on iso merkitys, sillä sen pitäisi kantaa