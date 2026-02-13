Urheilu

Siirtymän Sotkamon kotimaisemista yli kilometrin korkeuteen Alpeille huomaa Sirpa Pääkkösen mukaan lähinnä urheilukellosta, sillä sykkeet nousevat tavallista korkeammalle. Kuva: Kasperi Lumijärvi

Sirpa Pääkkönen kuunteli neljä kertaa Maamme-laulun MM-hiihdoissa

Kainuulaismenestyksen lisäksi Suomen joukkue oli Masters World Cup -hiihtojen menestynein maa. Voit katsoa jutun lopusta videotunnelmia kultamitalin tuoneen viestin palkintojenjaosta.

Kainuun Sanomat

Sotkamolainen veteraanihiihtäjä Sirpa Pääkkönen totisesti putsasi pöydän hiihdon Masters World Cup -tapahtumassa Pohjois-Italian Sappadassa ja Forni Avoltrissa. Kotiintuomisina Kansainvälisen veteraanihiihtoliiton tapahtumasta oli neljä kultaista mitalia.

