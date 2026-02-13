Urheilu
Sirpa Pääkkönen kuunteli neljä kertaa Maamme-laulun MM-hiihdoissa
Kainuulaismenestyksen lisäksi Suomen joukkue oli Masters World Cup -hiihtojen menestynein maa. Voit katsoa jutun lopusta videotunnelmia kultamitalin tuoneen viestin palkintojenjaosta.
Sotkamolainen veteraanihiihtäjä Sirpa Pääkkönen totisesti putsasi pöydän hiihdon Masters World Cup -tapahtumassa Pohjois-Italian Sappadassa ja Forni Avoltrissa. Kotiintuomisina Kansainvälisen veteraanihiihtoliiton tapahtumasta oli neljä kultaista mitalia.
Italian Alppien kainalossa yli 1200 metrin ko