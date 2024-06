Kulttuuri

Sommelossa kuultiin tänä vuonna perinnemusiikin lisäksi myös fuusimusiikkia. Kuvassa Kymmenkieli-duon Viive Virtanen ja Carolina Stenbäck tapahtuman avajaisissa. Kuva: Lotta Karppinen

Sommelo juhlittiin onnistuneesti – ensi vuoden teema jatkaa kolmen vuoden kokonaisuutta

Marjut Lauronen Kainuun Sanomat

Tämänvuotinen musiikkijuhla Sommelo huipentui lauantai-iltaiseen konserttiin. Takana on kolme ohjelmantäyteistä päivää täynnä esityksiä, ja mukana on ollut maailmanluokan esiintyjiä. Perinteisen kansanmusiikin lisäksi tänä vuonna on kuultu myös fuusiomusiikkia.

Sommelon taiteellinen johtaja Ilona Kor