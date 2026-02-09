Paikallisuutiset

Katinkullassa lomaillut Jere Hakulinen ei vastustaisi matkailijaveroa. Kuva: Hanna Turunen

Sotkamo käyttäisi matkailijaveron esimerkiksi ulkoilureitteihin – ”Jollain tavalla aina tuettava näitä paikkakuntia ja lomakohteita”

Hallituksen kaavailema vapaaehtoinen matkailijavero perittäisiin majoitusvarausten yhteydessä ja tuotto tulisi kunnalle. Kainuulaiset kunnat kannattavat ajatusta.

Jos Suomessa aletaan periä matkailijaveroa, Sotkamo olisi yksi luontevimmista paikoista ottaa se käyttöön. Tätä mieltä on Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen.

Sotkamossa matkailijamäärät ovat Suomen kärkiluokkaa, Kilpeläisen mukaan kunta on Turun ja Rovaniemen kanssa samassa sarjassa, valtakunnal

