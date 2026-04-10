Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ehdottaa luontotekoa Kajaanin juhlavuoden kunniaksi
Kajaanin ikävuosien mukaisen hehtaarimäärän suojelu takaisi mahdollisuuden lähiluontoon nykyisille ja tuleville kajaanilaisille.
Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys esittää aloitteessaan, että Kajaanin kaupunki suojelisi juhlavuoden kunniaksi 375 hehtaaria omistamiaan metsiä.
Yhdistyksen tiedotteessa kerrotaan, että luontoteko takaisi mahdollisuuden lähiluontoon niin nykyisille kuin tulevillekin kajaanilaisille.
Esity