Kajaanin kaupunki omistaa 7000 hehtaaria metsämaata. Arkistokuva. Kuva: Inka Hurskainen

Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ehdottaa luontotekoa Kajaanin juhlavuoden kunniaksi

Kajaanin ikävuosien mukaisen hehtaarimäärän suojelu takaisi mahdollisuuden lähiluontoon nykyisille ja tuleville kajaanilaisille.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys esittää aloitteessaan, että Kajaanin kaupunki suojelisi juhlavuoden kunniaksi 375 hehtaaria omistamiaan metsiä.

Yhdistyksen tiedotteessa kerrotaan, että luontoteko takaisi mahdollisuuden lähiluontoon niin nykyisille kuin tulevillekin kajaanilaisille.

