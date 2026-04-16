Suomussalmelainen Veikko Moilanen korjasi viime vuoden lokakuussa traktorin tukkeutunutta polttoainehanaa. Hanan tukos aukesi, mutta kiertäminen takaisin paikoilleen aiheutti haasteita. Lopulta Moilanen päätyi ahtaaseen tilaan traktorin renkaiden ja rungon väliin, pää maata vasten ja jalat taivasta kohti. Kuva: Marjut Lehto

Suomussalmelaisen Veikko Moilasen tavallinen lokakuinen päivä muuttui selviytymistaisteluksi – ”Siinä olivat enkelit auttamassa”

Puoli vuotta onnettomuuden jälkeen Veikko Moilanen kertoo suhtautuvansa entistä suuremmalla kunnioituksella ja rakkaudella puolisoaan, lapsiaan ja muita läheisiään kohtaan.

Marjut Lehto Kainuun Sanomat

Viime vuoden lokakuun 27. päivä on painunut suomussalmelaisen Veikko Moilasen mieleen. Vielä tuona maanantaiaamuna hän ei osannut aavistaa, miten päivä tulisi päättymään.

Hän lähti puoli yhdentoista aikaan keräämään polttopuita kolmen kilometrin päässä sijainneelta pellolta. Puut hän oli kaatanut kes