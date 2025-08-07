Paikallisuutiset
Suomussalmen tiettyjä metsähakkuita kritisoinut Pekka Moilanen kunnanhallituksen päätöksistä: ”Pitämäläisten mielipiteillä ei ole merkitystä”
Suomussalmen kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle Syväjärvenkankaan suojelemista. Suomussalmelainen Pekka Moilanen pitää tätä hyvänä asiana mutta ihmettelee, miksi Niemelän- eli Pitämänkankaan hakkuita puolletaan.
Suomussalmen kunnanhallitus päätti keskiviikkona 6. elokuuta esittää valtuustolle Säynäjäsuon suojelualueen sisällä sijaitsevan Syväjärvenkankaan välitöntä suojelemista.
Hallitus käsitteli aloitteesta lähtenyttä asiakokonaisuutta, jossa vaaditaan Syväjärvenkankaan suojelua ja taajamametsien hakkuiden