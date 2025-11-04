Paikallisuutiset

Projektipäällikkö Katja Keränen Luonnonvarakeskuksesta painottaa, kuinka tärkeää luonnon monimuotoisuuden hoitaminen on. Kuva: Mari Tikkunen

Syntiniemessä vaalitaan sekä luontoa että ihmistä

Syntiniemen esteetön luontovirkistysalue Sotkamossa on avautunut. Alueen tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuus ja samalla lisätä siellä kävijöiden terveyttä ja hyvinvointia.

Mari Tikkunen Kainuun Sanomat

Syntiniemi on maisemallisesti kaunis ja kaikille saavutettavissa oleva monimuotoinen luontokohde, jossa yhdistyvät vesistö, metsä ja paikallisesti arvokas perinnebiotooppiniitty. Perinnebiotoopit ovat Suomen uhanalaisimpia luontoympäristöjä.

Alueella ylläpidetään monimuotoista kasvi- ja eläinlajistoa