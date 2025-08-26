Paikallisuutiset

Kirjastoauto on ollut Sotkamossa pohdinnassa jo useiden vuosien ajan. Kuva: Jukka Lehojärvi

Tällainen on Sotkamoon hankittava käytetty kirjastoauto, katso kuva

Ylen artikkelissa mainitaan, että kun Pudasjärvi on ostanut auton, kauppakirjoihin on kirjattu, että ajoneuvon täytyy toimia kirjastokäytössä seuraavien 15 vuoden ajan.

Sotkamon kunta hankkii käytetyn kirjastoauton Pudasjärven kaupungilta.

Kirjastoauton hankinta on ollut Sotkamossa esillä usean vuoden ajan ja ajankohtaiseksi asia tuli, kun kirjastoauto hajosi keväällä 2025.

Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläisen mukaan oli tarkoitus, että palveluverkkoselvityksen yh

