"Tämän lähemmäksi et alkuperäisen Doorsin fiilistä Mainuan tällä puolen pääse ollenkaan", lupaa K40-bileiden tiedote Absolutely Doorsin keikasta. Kuva: Ari Karjalainen

Tämän lähemmäksi The Doorsia et tällä puolen Mainuaa pääse

K40 Entisten nuorten bileissä on tarjolla perusrokkia ja The Doorsia.

Entiset nuoret pääsevät jälleen ilakoimaan K40-bileiden tuttujen esiintyjien After it:in ja The Defendersin johdolla. Lavalle nousee lisäksi Absolutely Doors, joka tiedotteen mukaan vie lähemmäksi alkuperäisen The Doorsin fiilistä kuin mikään muu Mainuan tällä puolen.

The Doorsin siemen kylvettiin Ab