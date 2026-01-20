Kulttuuri

Tänä vuonna katselmuksessa nähdään 33 koreografiaa. Arkistokuvassa Lintuja kun mä katsella saan -tanssiteosta varten lämmittelemässä helsinkiläisen StepUp Schoolin tanssiryhmä vuonna 2024. Kuva: Maija Räsänen

”Tanssi yhdistää, siinä ei tarvita sanoja” – Kajaani tanssii -festivaali käynnistyy viikonloppuna

Viikon kestävä festivaali antaa näkyvyyttä kainuulaiselle tanssiosaamiselle. Osana festivaalia on Uudet tanssit -koreografiakatselmus.

Tammi-helmikuun taitteessa järjestettävä Kajaani tanssii -festivaali kokoaa jälleen yhteen tanssijat ja tanssitekijät eri puolilta Suomea. Festivaaliviikko päättyy Uudet tanssit -koreografiakatselmukseen, jota on järjestetty jo 31 vuotta.

Festivaalin avajaisia vietetään lauantaina 24. tammikuuta Kauk

