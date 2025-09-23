Ihmiset
Tapio Ketolan muistisairaus alkoi kohtauksella Vuokatin-lomareissulla: ”Jos olisin yksin, olisin aivan hukassa”
Alzheimerin taudissa riitti sulattelemista Tapio Ketolalle. Hän löysi kuitenkin menetelmät, jotka pitävät hänet toimintakykyisenä. Aivot rakentavat uusia liitoksia.
Tapio Ketola täyttää itse lääkedosetin, sillä hän haluaa pitää kiinni elämästä niin kauan kuin mahdollista.
– Kyllä minä tiedän, että Terttu käy tarkistamassa, mutta ei hän minulle sano mitään, etten pahoita mieltä, hän sanoo.
Terttu on Tapion elämän rakkain ja tärkein ihminen. Ensi vuoden tammikuussa