Kulttuuri
Teemu Mäen taidetyöpaja ja luento kirjastolla lauantaina
Taiteilija Teemu Mäki ohjaa taidetyöpajan ja luennoi taiteen tehtävästä lauantaina 16. elokuuta Kajaanin taidemuseolla. Yleisön on mahdollista päästä tekemään taidetta itselleen merkityksellisistä aiheista sekä kuulemaan ajatuksia taiteen tekemisen ja taiteesta nauttimisen peruskysymyksistä.
Lauantaina kello 10 alkavassa taidetyöpajassa osallistujat pääsevät tarkastelemaan itselleen tärkeitä asioita taiteen keinoin. Työpaja sisältää keskustelua osallistujien valitsimista aiheista sekä Mäen ohjaaman piirrosharjoitteen.
Työpaja on tarkoitettu yli 13-vuotiaille nuorille ja aikuisille, ja se