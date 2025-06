Mielipiteet

Tekstarit: ”Hävettää olla suomussalmelainen”

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomussalmi: ahneet kunta ja päättäjät. Näin nostetaan tuottotavoite, jotta päästään Ämmään uusia siltoja rakentamaan: raiskataan taajamametsät ja Säynäjän reitti, hävettää olla suomussalmelainen. Kerätään kolehti. Liike on vaihtunut, liike on vaihtunut, liike on vaihtunut

Tuhannet kiitokset sinä nai