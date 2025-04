Mielipiteet

Tekstarit: ”Ihmiset eivät koe edes tarvetta äänestää”

Kainuun Sanomat

"Painumatonta" hirttä höylättiin Vuokatissa jo kolme vuosikymmentä sitten. Junapitäjäläiset tulevat jälkijunassa. K. Össi

Perussuomalaisten kannattajissa on paljon pienituloisia, jotka ovat köyhtyneet, kun tulonsiirtoja on leikattu. Se on näille ihmisille konkretiaa eikä sitä mitkään selittelyt muuks