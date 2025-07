Mielipiteet

Tekstarit: "Ruoan tuottaminen ei kannata, koska kaupat maksavat viljelijöille surkeita hintoja"

Suomen vähittäiskauppa on erittäin keskittynyttä. Markkinoita hallitsee S- ja K-ryhmä. Kilpailu on olematonta, josta johtuen ruoka on kallista ja kauppojen voitot huikeita. Ruoan tuottaminen ei kannata, koska kaupat maksavat viljelijöille surkeita hintoja ja vuosi vuodelta tilojen määrä vähenee. Eik