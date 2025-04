Mielipiteet

Tekstarit: ”Työttömien ja osatyökykyisten simputus on oikein hallituksen toimesta sallittu”

Simputus on armeijassakin kielletty, mutta työttömien ja osatyökykyisten simputus on oikein hallituksen toimesta sallittu. Osatyökykyisen on haettava joka kuukausi kokoaikaista työtä vaikka ei pysty sitä tekemään. Läheltä seurannut

