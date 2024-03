Mielipiteet

Tekstarit: ”Upea ja puhutteleva Anna-Liisa”

Kainuun Sanomat

Kiitokset kaupunginteatterin näyttelijöille ja ohjaajalle koskettavasta esityksestä Anna- Liisa. Upea ja puhutteleva. Tuli tippa silmään.

Osa riistanhoitoyhdistyksistä on kieltäytynyt antamasta poliisille apua vammautuneiden eläinten etsimisessä ja lopettamisessa. Vastapainoksi noiden yhdistysten valtionapu on peruutettava ja perittävä takaisin siitä hetkestä alkaen, kun poliisin virka-avusta on alettu kieltäytyä.

Ihminen elämänsä nipottaa, juosta renkuttaa, mittaa ihtejään urheilukellolla, puntarilla ja muilla vehkeillä. Eissä on lopulta yksinäinen vanhuus älytönnä kotona tai hoivakodissa makaamassa. Mitä järkeä? Der Alte

Voiko olla totta! Suomi on päättänyt 18 apupaketin lähetyksestä Ukrainaan. Puolustustarvikkeet ja sotilaallinen kyvykkyys maksaa yhteensä 1,3 miljardia. Onko meillä varaa tähän tässä tilanteessa? Nai Eto

Miksi aloitit tämän kauhean sodan, terroristijärjestö Hamas?