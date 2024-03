Mielipiteet

Tekstarit: ”USA jättää Ukrainan pulaan hädän hetkellä sisäisten riitojensa takia? ”

Kainuun Sanomat

Tekstarit

Venäjällä on käytössä suora kaksivaiheinen vaalijärjestelmä. Esivaaleissa eliminoidaan pois vaaralliset vastaehdokkaat. Toisen vaiheen äänestyksessä vaaliavustajana tarvittaessa toimii Galasnikov. Herkko

Näinkö se USA jättää Ukrainan pulaan hädän hetkellä sisäisten riitojensa takia? Liittolaistenkin luottamus kärsii jo ja jos Trump valitaan uudelleen, toivo on mennyttä. Arvatkaas, kuka itärajan takana myhäilee? Puolitäysi

1970-80-luvun vaihteessa ovelta ovelle sohvakalustoja kauppaava firma myi paikkakunnalla halvalla kaluston ja otti entisen sohvakaluston vaihdossa. Elettiin uutta osamaksukaupan aikaa. Ja vaihdossa tullut kalusto verhoiltiin uudestaan ja myytiin osamaksulla naapurille.

Kannattaa liittyä YTK-kassaan. Vuosi maksu vain 105 euroa. Niin voi jättää lakkoilevat ay-liitot herran haltuun.

Niin kauan kuin salaisuus on yksin sinun, sinä olet sen herra. Jos kerrot salaisuuden jollekin toiselle, salaisuus on sinun herrasi. Ajatus on lainaus.

Ay-liikkeen verovapaus pois! Ay-liike ei ole hyödyllinen, ei edes hyödytön vaan todella tuhoisa tällä hetkellä. Tuhoisa koko maalle ja meille ja tuleville suomalaisille. Ajettava alas siinä missä turkistarhaus. (oikeastaan ennemmin!)

Epäpoliittisena henkilönä tuomitsen punakapinan 1918, muilutukset 1930, Mäntsälän kapinan 1932 ja nyt ay-herrojen johtaman kapinan Suomen eduskuntaa ja sen luottamusta nauttivaa hallitusta vastaan. Vaarantamalla huoltovarmuutemme nämä ay-herrat pelaavat Putinin pussiin!

Tätäkö se demokratia Suomessa on, että kansa äänestää uuden hallituksen, jonka ohjelmaa vasemmistovetoinen SAK, Akava ja STTK yrittävät lakoillaan vesittää? Annettaisiinko kansalta mandaatin saaneille työrauha ja vaihdetaan tarvittaessa hallitus 4 vuoden kuluttua? Kansanvalta kunniaan