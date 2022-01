Televisiossa tiistaina: Brosnan ja Thompson puuhaavat ryöstöä – Pariisi ja Riviera ovat myös hohdokasta katsottavaa

The Love Punch

*** Richard ja Kate menettävät eläkesäästöt huijauksen myötä. Ketku ja kelmi on ranskalainen liikemies Vincent ( Laurent Latiffe ). Omat on saatava takaisin, joten eronneen pariskunnan on pystyttävä puhaltamaan yhteiseen hiileen ja matkustamaan ryöstöhommiin Ranskaan. Vincentin morsiamen arvokkaat helyt kuittaisivat kuprun kertaheitolla. Mikäpä siinä: Pierce Brosnan ja Emma Thompson näyttävät aikuisella tavalla hyviltä Pariisissa pyöriessään, ja Rivierahan on aina hohdokasta katsottavaa. Ohjaaja-käsikirjoittaja Joel Hopkinsin paukut ovat puolestaan jo vaarassa loppua, kun Timothy Spallin ja Celia Imrien pariskunta saapuu hätiin.

Kokenut nelikko nappaa kieltämättä vanhanaikaisen ja ennalta arvattavan komedian hyppysiinsä. Maaliin päästään, vaikka nivelet vähän naksuvatkin. (Britannia 2013)

Opettajatar seikkailee

*** Rentoja näyttelijöitä ja kesää, jatsailua ja naisvoimistelua: Aarne Tarkaksen komedia satsaa viihteeseen eikä jätä mitään sattuman varaan. Leni Katajakoski on oppilaiden inhottu opettaja, josta Tommi Rinne maalaa alastontutkielman. (Suomi 1960)

Lapsia ja aikuisia

**** Minna Haapkylän esittämä Venla työskentelee psykologina lapsettomuusklinikalla, ja lapsettomaksi hän näyttää jäävän itsekin. Puoliso kun on lapsen saantia kammoava Antero, joka syöttää Venlalle salaa katumuspillereitä. Kari-Pekka Toivonen on roolissa neuroottinen urheiljatyyppi, joka jossain toisessa elokuvassa saattaisi hykerryttääkin. Aleksi Salmenperä ei kuitenkaan mennyt pitkässä esikoiselokuvassaan niin helpolla, vaan pitää lapsettomuuden, petoksen ja kommunikointivaikeuden teemat kipeästi mukana. Ilmaa ja hymyjä elokuvaan tuo Venlan työpaikan lääkäri Venla. Minttu Mustakallio tekee tärkeän roolin mutkattomaan tapaansa. (Suomi 2004)

Pekka Eronen