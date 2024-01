Paikallisuutiset

Kajaanissa oli marraskuussa pitkät jonot, kun rokotuspiste aukesi. Kuva: Maria Kalliokoski

THL: Koronarokotteita on annettu enemmän kuin viime talvena – Kainuussakin määrä kasvanut kaikissa ikäryhmissä

Syksyllä tai talvella koronan sairastanut ei tarvitse tehosteannosta.

Jukka Keränen Kainuun Sanomat

Syksyllä 2023 alkanut koronarokotuskierros on edistynyt hyvinvointialueilla hyvin. Syystalven tehosteannoksia on annettu yhteensä jo yli 905 000 annosta, mikä on enemmän kuin vuosi sitten, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo.

THL:n mukaan määrä voi olla todellisuudessa vielä suurempi tiedonsiirto