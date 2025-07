Paikallisuutiset

Leiriläiset Anni Tolonen, Doroteja Peternelj, Tadej Klepej, Kristupas Giriūnas, Sam O'Neill, Smiltė Medelytė ja Hilla Tiensyrjä olivat pelaamassa kansallislajeja Salmelan koulun kentällä. Kuva: Maria Hoppania

Tiedätkö, mitä ovat roverček ja hurling? Kansainväliset nuoret nauttivat leiristä Sotkamossa

Nuoret Irlannista, Suomesta, Sloveniasta ja Liettuasta osallistuivat DofE-leirille Sotkamossa.

Maria Hoppania Kainuun Sanomat

Nuoret ovat kokoontuneet helteisenä keskiviikkopäivänä Salmelan koululle kokeilemaan kunkin maan kansallislajeja. Heillä on meneillään kolmas kokonainen päivä DofE-leiriä, jonka teemana on hyvinvointi.

The Duke of Edinburgh's International Award Finland (DofE) on 14–24-vuotiaille nuorille suunnattu o