Kotimaa
Tippurin yleistyminen on näkynyt otsikoissa – lääkäri ja opettaja kertovat, millä tasolla seksitautien tuntemus on
Seksitautien leviäminen pitäisi saada kuriin vielä nykyistä paremmin. Tippuritartuntoja ehkäistään esimerkiksi Yhdysvalloissa doxy-PEP-antibiootilla, joka otetaan noin vuorokausi mahdollisen altistumisen jälkeen. Suomessa se ei ole käytössä, jotta antibioottiresistentit bakteerikannat eivät pääsisi lisääntymään.
Lukion pakollisella terveystiedon opintojaksolla käsitellään muun muassa seksuaalisuuden määritelmää ja moninaisuutta, seksuaalioikeuksia, suojaikää, seksuaalista häirintää ja väkivaltaa sekä seksuaaliterveyttä.
Tartuntatauteja käsitellään varsinaisesti vasta vapaavalintaisella TE3-opintojaksolla. Ar