Kulttuuri

Leevi and the Leavings -tribuuttiyhtye esiintyy lauantaina Hotel Kajanuksessa.

Tribuuttiyhtye tulkitsee Leevi and the Leavingsin hittejä Kajaanissa

Katja Mabrouk Kainuun Sanomat

Leevi and the Leavings -yhtyeen klassikoita on mahdollista kuulla livenä Kajaanissa lauantaina 27. huhtikuuta, kun yhtyeen tuotantoon vihkiytynyt tribuuttiyhtye esiintyy Hotel Kajanuksessa.

Leevi and the Leavings tribuutti -yhtye tulkitsee 1980- ja 1990-luvuilla kulta-aikaansa eläneen menestysyhtyeen