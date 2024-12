Koti-Kajaani

Ikirouta soitti muun muassa LankaFestillä Puolangalla kuluneena kesänä. Yhtyeessä vaikuttavat Teemu Kuosmanen, kitara, Jani Partanen, rummut, Jori Kärki, laulu, ja Jere Pellikka, basso. Kuva: Hanne Strengell

Tuiki tavalliset kaverit Kajaanista: ”Jotain tulee, jos on tullakseen” – Näin Ikirouta muistelee kesän keikkoja ja kasvanutta fanijoukkoa

Kajaanilainen Ikirouta on huomannut, että suuntaus pienempien bändien kohdalla esimerkiksi Spotifyssa on se, ettei kuunteluja ole enää niin helppo saada. Silti keikoilla väkimäärä on kasvanut.

Kajaanilaisella Ikirouta-bändillä kulunut vuosi on ollut sähäkkä.

Reilut neljä vuotta kasassa ollut yhtye julkaisi tänä vuonna kaksi uutta kappaletta: Minä tahdon! maaliskuussa ja Uusi päivä lokakuussa. Keikkoja on riittänyt tasaisesti ympäri vuoden ja ympäri maata.

Uutena ilmiönä on se, että faneja o