Kajaanin Hakan joukkue koostuu suurilta osin paikallisista nuorista pelaajista. Nuorilta pelaajilta odotetaan tulevalle kaudelle askelta kohti vastuunkantajan roolia. Kuva: Hannu Mustonen

Tuttu mies palasi auttamaan Hakan nuorten kehittymistä – peliin halutaan etenkin yhtä asiaa

Kajaanin Hakan talvikausi sujuu nuorten pelaajien kehittämisen merkeissä. Useilla joukkueen nuorista on nyt alla täysi kausi miesten sarjassa.

Suomalaisen jalkapalloilun ”maailman pisin harjoituskausi” on ollut käynnissä jo hyvän tovin.

Kajaanin Hakan miesten edustusjoukkueessa syyskuussa päättyneen kauden jälkeen on ehditty pitää kauden jälkeen tulleen tauon päälle jo kahden kuukauden ajan harjoitusjaksoa.

Harjoitusjaksoon joukkue on saanut

