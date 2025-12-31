Urheilu
Tuttu mies palasi auttamaan Hakan nuorten kehittymistä – peliin halutaan etenkin yhtä asiaa
Kajaanin Hakan talvikausi sujuu nuorten pelaajien kehittämisen merkeissä. Useilla joukkueen nuorista on nyt alla täysi kausi miesten sarjassa.
Suomalaisen jalkapalloilun ”maailman pisin harjoituskausi” on ollut käynnissä jo hyvän tovin.
Kajaanin Hakan miesten edustusjoukkueessa syyskuussa päättyneen kauden jälkeen on ehditty pitää kauden jälkeen tulleen tauon päälle jo kahden kuukauden ajan harjoitusjaksoa.
Harjoitusjaksoon joukkue on saanut