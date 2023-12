Paikallisuutiset

Veeti Hotti suoritti Pekka Heikkisen leipomossa näytön leipuri-kondiittoritutkinnossaan. Hän oli ensimmäinen harjoittelija uuden leipomon tiloissa. Vieressä Hotin pullapitkon tekemistä seuraa hänen opettajansa Outi Leinonen Ylä-Savon ammattiopistosta. Kuva: Jussi Pohjavirta

Työharjoittelun monipuolisuus Kajaanissa vahvisti Veeti Hotille, että leipomoala on hänelle oikea

Ravintola-alan hektisyys ei sopinut opiskelija Veeti Hotille, joten hän vaihtoi leipomoalalle. Keväällä hän valmistuu Ylä-Savon ammattiopistosta, jonne kaivattaisiin enemmän kainuulaisia opiskelijoita. Leipuri-kondiittoriopinnoissa tärkein rooli on työharjoitteluilla.

Wilma Määttä Kainuun Sanomat

Pullapitkon käsittely rauhassa kotioloissa tuskin jännittää, mutta toisin on tutkintoon kuuluvassa näyttötilaisuudessa. Sonkajärveläistä leipuri-kondiittoriopiskelijaa Veeti Hottia, 20, jännitti pullapitkon tekeminen näytössä Pekka Heikkisen leipomossa Kajaanissa. Hotin mukaan pullapitko on niin per