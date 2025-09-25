Urheilu
Uimataidon uudet suositukset: lapsen hallittava 15-kohtainen vesipätevyys ja uimaopetus aloitettava jo eskarissa
Tänä kesänä tapahtuneet lasten ja nuorten hukkumiset korostivat entisestään tarvetta panostaa vesiturvallisuuteen.
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) julkaisi torstaina uudet koulun uimaopetuksen sisällölliset suositukset.
Keskeinen uusi painotus on vesipätevyys. Vesipätevyys sisältää 15 osa-aluetta, jotka kattavat motoriset taidot, turvallisuustiedot, asenteet ja hengenpelastuksen perusteet.
– Uimat