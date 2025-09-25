Urheilu

Kajaanilaisia lapsia osallistui Kajaanin Kaukavedessä järjestettyyn Vesisankarit-tapahtumaan viime vuonna. Tapahtuman ohjaajana toimi uimaopettaja ja Kajaanin kaupungin liikunnanohjaaja Eero Saari. Kuva: Maija Räsänen / Arkisto

Uimataidon uudet suositukset: lapsen hallittava 15-kohtainen vesipätevyys ja uimaopetus aloitettava jo eskarissa

Tänä kesänä tapahtuneet lasten ja nuorten hukkumiset korostivat entisestään tarvetta panostaa vesiturvallisuuteen.

Kainuun Sanomat

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) julkaisi torstaina uudet koulun uimaopetuksen sisällölliset suositukset.

Keskeinen uusi painotus on vesipätevyys. Vesipätevyys sisältää 15 osa-aluetta, jotka kattavat motoriset taidot, turvallisuustiedot, asenteet ja hengenpelastuksen perusteet.

– Uimat

