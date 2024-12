Paikallisuutiset

Suomussalmen poliisi on tehnyt rattijuopumusvalvontaa pikkujoulukauden viikonloppuina. Satojen autoilijoiden kunto on testattu puhalluskokeella.

Useita maistissa ajaneita on jäänyt kiinni pikkujouluajan ratsioissa Ylä-Kainuussa — satoja puhallutettu

Sirkku Rautio Kainuun Sanomat

Suomussalmen poliisi on puhalluttanut kahden edellisen viikonlopun aikana satoja autoilijoita alueellaan. Poliisilla on ollut kautta Suomen käynnissä valtakunnallinen pikkujouluteema rattijuopumusvalvonnan merkeissä. Puhallutuksia on tehty etenkin viikonloppuisin.

Kahden edellisen viikonlopun aikana