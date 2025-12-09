Paikallisuutiset
Uudistus uhkaa karsia apteekkiverkkoa – miten käy Kainuussa?
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö kiistellystä apteekkilaista on eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä jo tänään tiistaina. Budjettilaista äänestetään tällä viikolla.
Apteekkien taloutta muuttavan lakiuudistuksen on ennakoitu harventavan Suomen apteekkiverkostoa kovalla kädellä.
Vaikka alkuperäiseen lakiesitykseen tehtiin muutoksia, uhka on yhä olemassa.
– Lakimuutoksen vaikutukset eivät välittömästi Kainuussa näy, mutta eri asia on, mitä tapahtuu pidemmällä aikavä