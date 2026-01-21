Hyvinvointi

Uusi apu unettomuuteen – Oreksiinihormonin merkitystä myös muistisairauksissa tutkitaan aktiivisesti

Matti Järvelän tutkimuksessa kuvattiin narkolepsiaa sairastavien ja terveiden verrokkien aivoja nopealla toiminnallisella magneettikuvauksella. Kuva: Teija Soini

Osalla unettomista erittyy liikaa uni-valvetilaan vaikuttavaa oreksiinia, narkolepsiaa sairastavalla taas hyvin vähän tai ei ollenkaan. Aivotutkija Matti Järvelälle narkolepsia avasi mielenkiintoisen ikkunan aivopulsaatioiden maailmaan, johon myös Alzheimer-tutkimus kuuluu.

Marjo Oikarinen Kainuun Sanomat

Sairaalan sokkeloisia käytäviä pitkin kävelee onnellinen mies.

Lääkäri Matti Järvelä avaa oven työhuoneeseen, joka on pieni ja vaatimaton, mutta jossa tehdään merkittävää aivotutkimusta. Järvelä kertoo hymyilevänsä edelleen sisäänpäin saatuaan vertaisiltaan tunnustusta viime vuonna.

Ensiksikin hänen v